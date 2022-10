Maxi Jena osvojila slovenski del Barkovljanke

Portorož, 8. oktobra - Maxi Jena Miloša Radonjića je zmagala na sedmi regati "Go to Barcolana from Slovenia", ki se je začela v Portorožu. Zaradi premajhne hitrosti vetra so jo skrajšali, cilj je bil pri Debelem rtiču. Druga je bila jadrnica Adriatic Europa Dušana Puha, zmagovalca prve izvedbe regate leta 2015. Tretja je bila Pank Melgese 32.