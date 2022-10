Planinec zgrešil pot in omahnil v smrt

Mojstrana, 8. oktobra - Ob sestopu s Staničeve koče proti dolini Vrat se je ponoči smrtno ponesrečil 66-letni planinec, državljan Srbije, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Okoliščine kažejo, da je zaradi noči zgrešil pot in padel čez skalnato polico približno 20 do 25 metrov globoko. Sicer je bil ustrezno opremljen, so navedli.