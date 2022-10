V ukrajinskem Limanu po osvoboditvi odkrili novo množično grobišče

Kijev, 7. oktobra - V mestu Liman v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki so ga nedavno osvobodile ukrajinske sile, so našli 200 grobov in množično grobišče, je nocoj na Telegramu sporočil tamkajšnji vojaški guverner Pavlo Kirilenko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da so na vzhodu države osvobodili že 2500 kvadratnih kilometrov ozemlja.