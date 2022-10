ZDA objavile novo strategijo za Arktiko

Washington, 7. oktobra - Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidena je danes objavila novo strategijo za Arktiko, ki upošteva naraščajoč vpliv podnebnih sprememb in vse večjo konkurenco v regiji. Zaradi segrevanja ozračja se topi arktični led in posledično odpirajo nove poti za plovbo, s tem pa nastajajo tudi nove priložnosti za spore med ZDA, Rusijo in Kitajsko.