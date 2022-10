Iz sveta se vrstijo čestitke dobitnikom Nobelove nagrade za mir

Oslo, 7. oktobra - Iz sveta, tudi iz Slovenije se že vrstijo čestitke letošnjim Nobelovim nagrajencem za mir, beloruskemu aktivistu Alesu Bjaljackemu ter organizacijama za človekove pravice Memorial iz Rusije in Centru za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Voditelji držav so jim izrekli številne pohvale za njihov boj za človekove pravice in demokracijo.