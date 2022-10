V času ukrajinske vojne Nobelova nagrada za mir zagovornikom človekovih pravic iz regije

pripravila Vesna Rojko

Oslo/Moskva/Kijev/Minsk, 7. oktobra - V času ruske agresije na Ukrajino so prejemniki Nobelove nagrade za mir danes postali zagovorniki človekovih pravic in borci za demokracijo v treh sosednjih državah - aktivist iz Belorusije Ales Bjaljacki ter organizaciji za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Iz sveta in Slovenije jim čestitajo.