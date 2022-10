V prometni nesreči pri Bertokih umrl kolesar

Koper, 6. oktobra - V občini Koper je danes ob 15. uri prišlo do prometne nesreče na lokalni cesti od Bivja proti Bertokom, pri odcepu za kolesarsko pot Parencano, v kateri sta trčila motorist in kolesar. Slednji je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Vsi, ki so nesrečo videli naj podrobnosti sporočijo policiji, so sporočili s Policijske uprave Koper.