DZ sprejel novelo zakona o pomoči gospodarstvu

Ljubljana, 6. oktobra - Poslanci so s 75 glasovi za in enim proti, sprejeli novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Z novelo se širi krog upravičencev do pomoči ter višata znesek pomoči in delež upravičenih stroškov, ki jih bodo podjetja dobila povrnjena.