Francoska pisateljica Annie Ernaux 17 prejemnica Nobelove nagrade za literaturo

pripravili Maja Lazar in Tatjana Zemljič

Stockholm, 6. oktobra - Nobelova nagrajenka za literaturo je letos francoska pisateljica Annie Ernaux, ki je prestižno nagrado prejela za pogum in kirurško ostrino, s katerima razkriva korenine, odtujenost in kolektivne omejitve osebnega spomina. Pisateljica je v odzivu dejala, da je nagrada zanjo velika čast in odgovornost. V slovenščino je preveden njen roman Leta.