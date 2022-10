Delež uporabnikov interneta največji v osrednjeslovenski regiji

Ljubljana, 8. oktobra - V Sloveniji je v prvem četrtletju letos internet v zadnjih treh mesecih uporabljalo 89 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. Največji delež je bil v osrednjeslovenski regiji, 93 odstotkov, najmanjši pa v pomurski regiji, 80 odstotkov. Dostop do interneta od doma je imelo 93 odstotkov gospodinjstev z vsaj eno osebo omenjene starosti.