Švedska: Preiskava uhajanja plina iz Severnega toka kaže na sabotažo

Stockholm, 6. oktobra - Preiskava uhajanja plina na dveh lokacijah na plinovodih Severni tok 1 in 2 je še okrepila sum, da je šlo za sabotažo, so danes sporočile švedske oblasti. Več podrobnosti niso razkrile, so pa dodale, da je zaradi končanja preiskave območje okoli plinovodov znova odprto za promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.