Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 6. oktobra - Vlagatelji na evropskih borzah so v uvodu današnjega trgovanja sledili dobremu razpoloženju v Tokiu. Skrbi, povezane z visoko inflacijo, so potisnili v ozadje in se osredotočili na najnovejša gospodarska poročila. Med drugim je v sredo odmevala novica o rasti zaposlovanja v zasebnem sektorju v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.