Na okrogli mizi poudarili pomen ozaveščanja o položaju interspolnih ljudi

Ljubljana, 6. oktobra - Na okrogli mizi o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih so se sogovorniki strinjali, da pojem interspolnosti večkrat ni razumljen pravilno. Opozorili so tudi na pomen ozaveščanja zdravstvenega osebja in celotne družbe. Prav tako so odprli vprašanje nenujnih in medicinsko neutemeljenih operativnih posegov interspolnih ljudi.