V Clevelandu in okolici sklenili Slovenske dneve 2022

Cleveland, 6. oktobra - V kraju Chagrin Falls v ameriški zvezni državi Ohio so se na festivalu dokumentarnega filma, na katerem so prikazali film o dolini Soče Smaragdni raj, v torek sklenili Slovenski dnevi v Clevelandu 2022. Kot pove že sam naslov, so prireditve večinoma potekale v tem največjem slovenskem mestu v ZDA.

Šlo je za niz dogodkov za promocijo Slovenije na področjih kulture, kulturne dediščine ter kulinarike, ki ga je s pomočjo partnerjev organiziral slovenski generalni konzulat v Clevelandu pod vodstvom generalne konzulke Alenke Jerak.

Slovenske dneve sta 21. septembra v Clevelandu odprla Jerakova in mestni svetnik slovenskega rodu Mike Polensek, do torka pa se je zvrstilo devet različnih dogodkov na različnih lokacijah v Clevelandu in okolici.

Rdeča nit dogajanja je bila predstavitev slovenske kulture na področju zborovske glasbe, filma in kiparske umetnosti ter kulinarike.

Potekal je nastop večkrat nagrajenega komornega zbora iz Ljubljane Megaron pod vodstvom dirigenta in skladatelja Damijana Močnika, in sicer dvakrat. Enkrat za širše ameriško občinstvo v clevelandski katedrali, kjer je bil častni pokrovitelj koncerta škof Edward Malesic, drugič pa v slovenski cerkvi v Collinwoodu, kar je predel Clevelanda. Megaron je nato ameriško turnejo nadaljeval v Indiani, Illinoisu in Wisconsinu.

V Slovenskem muzeju in arhivu so pripravili razstavo lani preminule slovenske akademske kiparke iz Švice Lučke Koščak z naslovom Angeli.

V okviru slovenskega kuharskega tečaja so se udeleženci v Slovenskem narodnem domu učili pripravljanja slovenskih slivovih cmokov, v Slovenskem lovskem klubu so ponudili tradicionalne primorske jedi iz školjk, v Rekreacijskem centru SNPJ v Kirtlandu pa je potekal festival slovenske trgatve z vsem, kar sodi zraven.

Zadnja dva dogodka sta bila posvečena filmski umetnosti. V Clevelandu so prikazali dokumentarni film Polka!, ki prikazuje zgodovino nekoč nacionalne ameriške senzacije clevelandskega sloga polke, ki izvira iz slovenske polke.

Ta glasbeni slog je bil tako popularen, da je imel od leta 1958 do leta 2008 celo svojo posebno kategorijo na podelitvah glasbenih nagrad grammy. Pokojni kralj ameriške polke Frankie Yankovic je svojčas prodajal milijone plošč.

Na koncu je bil v Chagrin Fallsu prikazan še dokumentarni film Avstrijca Laurensa Bubendorferja Smaragdni raj, ki prikazuje naravne lepote Posočja, s sprejemom, na katerem so goste pričakali slovenska glasba, ples in kulinarika.