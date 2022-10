WHO v povezavi s smrtmi 66 otrok v Gambiji preiskuje sirupe za kašelj

Ženeva, 5. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes izdala opozorilo glede štirih sirupov za kašelj in prehlad, ki jih proizvaja indijsko podjetje Maiden Pharmaceuticals. Sirupi bi namreč lahko bili povezani z akutnimi poškodbami ledvic in 66 smrtnimi primeri otrok v Gambiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.