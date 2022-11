Občine v številkah: Največ študentov v občinah Dobrova - Polhov Gradec in Vodice

Ljubljana, 5. novembra - Največ študentov na tisoč prebivalcev je po zadnjih razpoložljivih statističnih podatkih v občinah Dobrova - Polhov Gradec in Vodice. Sledijo občine Log - Dragomer, Naklo in Trzin, na repu po tem deležu pa sta občini Hodoš in Kuzma. Po številu diplomantov na tisoč prebivalcev pa so v vrhu druge občine.