Truss odločena Britance popeljati skozi viharne čase z gospodarsko rastjo

Birmingham, 5. oktobra - Britanska premierka in vodja konservativcev Liz Truss je ob zaključku kongresa svoje stranke v Birminghamu danes zagotovila, da bo vodila Združeno kraljestvo skozi "viharne čase" in podkrepila zavezo gospodarski rasti, ki jo je v svojem govoru večkrat poudarila. Zagovarjala je načrt zniževanja davkov in člane stranke pozvala k podpori.