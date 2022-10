Filmski in AV ustvarjalci nezadovoljni nad predlaganim proračunom za 2023

Ljubljana, 5. oktobra - Predstavniki filmske in avdiovizualne (AV) dejavnosti, združeni v Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, so izrazili nezadovoljstvo nad novim proračunom za leto 2023, ki bo filmu po napovedih ministrstva prinesel dobrih 3,5 milijona več sredstev. Po njihovih izračunih je številka nižja in v skupnem še vedno nezadostna za ureditev sektorja.