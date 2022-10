Afera Niemann: Pod drobnogledom več kot 100 sumljivih dvobojev

New York, 5. oktobra - Ameriški šahist Hans Niemann naj bi "goljufal v več kot 100 dvobojih," je po izsledkih preiskave zapisala spletna platforma chess.com, ki jo citirata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP. Niemanna je v zadnjem mesecu Norvežan Magnus Carlsen večkrat obtožil goljufanja, čeprav dokazi za to vsaj za zdaj ne obstajajo.