Papič na Japonskem opravil več bilateralnih srečanj

Ljubljana/Kjoto, 5. oktobra - Minister za izobraževanje Igor Papič se je konec tedna mudil v Kjotu na znanstvenem forumu EU - Japonska. Poudaril je, da je Slovenija zavezana novemu globalnemu pristopu EU k raziskavam in inovacijam. Pozdravil je odlično sodelovanje med Japonsko in Slovenijo tudi na univerzitetnem in raziskovalnem nivoju. Opravil je več bilateralnih srečanj.