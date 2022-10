Bruselj sprejel prvi akcijski načrt za mlade izven EU

Bruselj, 4. oktobra - Evropska komisija in visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borell sta danes sprejela akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju EU za obdobje 2022-2027. Gre za prvi politični okvir unije za strateško partnerstvo z mladimi po svetu, namenjen pa je bolj odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti, so sporočili iz Bruslja.