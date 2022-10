Primorski poletni festival bo ob podpori istrskih občin živel še naprej

Koper, 4. oktobra - Mestna občina Koper in občine Ankaran, Izola ter Piran so z Društvom Primorski poletni festival (PPF) podpisale pismo o nameri za podporo in sodelovanje pri prihodnjih izvedbah festivala. S podpisom pisma so župani izrazili jasno namero za skupno podporo nadaljevanju izvajanja in nadgradnji tega priljubljenega gledališkega festivala.