Madžarska ustanavlja organ za preiskovanje zlorab sredstev EU

Budimpešta, 4. oktobra - Madžarski parlament je danes sprejel zakon o ustanovitvi urada za integriteto, ki bo odkrival in preiskoval nezakonitosti in nepravilnosti v zvezi s koriščenjem sredstev Evropske unije. Zakon je bil sprejet s 150 glasovi za, 12 proti in 19 vzdržanimi. Vlada upa, da bo s tem pomirila zaskrbljenost Bruslja glede stanja vladavine prava na Madžarskem.