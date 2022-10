Kratkoročni najemi prek spletnih platform presegli predkoronsko raven

Luxembourg, 4. oktobra - Kratkoročni najemi nepremičnin prek spletnih platform, kot so Airbnb, Booking, Tripadvisor in Expedia, so v prvi polovici leta po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat presegli predkoronsko raven. V njih so v šestih mesecih našteli 199 milijonov prenočitev, kar je 138 odstotkov več kot lani.