Projekt gradnje bolnišnice za otroke v Šentvidu pri Stični gre naprej

Šentvid pri Stični, 8. oktobra - Spomladi sta takratni premier Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar položila temeljni kamen za izgradnjo prizidka k bolnišnici za otroke v Šentvidu pri Stični. Tudi pod novo vlado projekt teče naprej. Denar za gradnjo v proračunu je zagotovljen, prizidek bo končan v predvidenem roku, to je do konca leta 2023, pravijo na ministrstvu.