V SDS kritični do napovedi snemanja boksarskega filma v DZ za otroke z rakom

Ljubljana, 3. oktobra - V SDS so se kritično odzvali na vabilo k snemanju kratkega igranega filma DZ za otroke z rakom, v katerem naj bi se v dvorani DZ pomerila poslanec in nekdanji boksar Dejan Zavec ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Med drugim menijo, da je tovrsten pristop do tako občutljive problematike, kot je bolezen otrok, močno zgrešen.