Evropski parlament potrdil uvedbo enotnega polnilnika v EU

Strasbourg, 4. oktobra - Evropski parlament je danes sprejel direktivo, v skladu s katero bo do konca leta 2024 v EU zaživel enotni polnilnik za prenosne elektronske naprave. Mobilni telefoni, tablični računalniki in druge prenosne naprave bodo opremljene s polnilnikom tipa USB-C. To bo poenostavilo življenje Evropejcev, je poudarila evropska komisarka Margrethe Vestager.