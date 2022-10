Raziskovalci: V Evropi poleti nenavadno veliko primerov ptičje gripe

Parma, 3. oktobra - V Evropi so med junijem in septembrom potrdili nenavadno veliko primerov visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 oz. ptičje gripe, ugotavljajo raziskovalci. V preteklih letih so pristojni po navedbah Evropske agencije za varnost hrane (Efsa) v poletnih mesecih potrdili le nekaj ali celo nobenega primera.