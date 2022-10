Poznavalec razmer v BiH Jazvić za STA: Rezultati volitev v BiH ne bodo prinesli velikih sprememb

pogovarjala se je dopisnica STA iz Zagreba, Tina Bernik

Sarajevo, 3. oktobra - Rezultati volitev v Bosni in Hercegovini so pričakovani in ne prinašajo nobenih tektonskih sprememb na politični sceni BiH, je za STA ocenil odgovorni urednik tiskovne agencije Federacije BiH Fena Dejan Jazvić. Po njegovem mnenju bodo zmagovalci volitev kljub nekaterim zamenjavam na vrhu oblasti nadaljevali dosedanjo zunanjo in notranjo politiko.