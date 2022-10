Pomurje Beltinci ostajajo na vrhu 1. SŽNL, visoka zmaga Olimpije

Ljubljana, 2. oktobra - Nogometašice None Pomurja Beltincev ostajajo na vrhu 1. slovenske ženske nogometne lige. V 6. krogu so s 6:0 premagale Radomlje Medex. Z visoko zmago 32:0 nad Krimom, kar je druga najvišja zmaga v zgodovini ženskega državnega prvenstva, pa so nogometašice Olimpije Ljubljane skočile na drugo mesto prvenstvene lestvice.