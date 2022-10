Danske oblasti ocenjujejo, da plin iz Severnega toka ne uhaja več

Koebenhavn, 2. oktobra - Iz poškodovanih plinovodov Severni tok v Baltskem morju, ki potekata iz Rusije v Evropo, plin ne uhaja več, so danes ocenile danske oblasti. Potem ko so že v soboto poročali o ustavitvi uhajanja plina iz cevi plinovoda Severni tok 2, so podobno danes sporočili tudi za Severni tok 1.