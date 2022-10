Pogrešana 36-letna Andrejka Jevševar z Dobriše vasi

Celje, 1. oktobra - Svojci od danes popoldne pogrešajo 36-letni Andrejko Jevševar z Dobriše vasi na območju Petrovč, so sporočili s Policijske uprave Celje. Pogrešana je visoka okoli 175 centimetrov in ima kratke svetle lase. Oblečena je v črne pajkice, črno majico in temnejšo tuniko. Od doma se je odpeljala z avtomobilom.