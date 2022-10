Šarec: Veliko krvi je bilo prelite, da danes živimo v samostojni državi

Otočec, 1. oktobra - Nad vasjo Štravberk pri Otočcu je bila danes slovesnost, na kateri so odkrili obeležje domačinom te vasi, ki so marca 1944 pomagali ameriškim letalcem v sestreljenem bombniku. Minister za obrambo Marjan Šarec je kot slavnostni govornik dejal, da je bilo prelite veliko krvi, da danes živimo v samostojni državi, so zapisali na ministrstvu za obrambo.