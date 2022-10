Na območju Idrije iščejo pogrešanega 80-letnega domačina

Idrija, 1. oktobra - Na območju Jeličnega vrha v občini Idrija je kmalu po polnoči stekla iskalna akcija za 80-letnim moškim z območja Idrije, ki je od doma odšel v petek ob približno 14. uri. Njegov avto so v petek našli na cesti Gore - Jelični vrh. V iskalno akcijo, ki so jo ponoči ob približno 2.30 prekinili, se je dopoldne vključil helikopter.

V akciji sodeluje več kot 40 ljudi, so za STA povedali na Policijski upravi Nova Gorica. V centru za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje pa so navedli, da moškega v akciji, ki je stekla pod vodstvom policije, iščejo tudi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Dole in vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske regije.

Novogoriški policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da pokličejo interventno številko 113 ali policijsko postajo Idrija na telefonsko številko 05 372 48 00.