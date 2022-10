Mladoletnik z ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika

Maribor, 1. oktobra - V Mariboru je v petek zvečer mladoletnik z neznanim ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika, ki se bori za življenje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Osumljenec je s kraja dogodka pobegnil in se v spremstvu staršev kasneje zglasil na policiji. Policisti, ki motiv za dejanje še ugotavljajo, so napadalca pridržali.