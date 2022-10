Vreme: Čez dan se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 1. oktobra - Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kjer bo občasno še rahlo deževalo. Sredi dneva in popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo na jugozahodu povečini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih severno in vzhodno od nas delno zjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine ter v Gorskem Kotarju, kjer bo občasno še deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutri bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije prevladovalo sončno vreme, drugod bo več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod megla.

Obeti: V noči na ponedeljek bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije ponekod prehodno rahlo deževalo. V ponedeljek in torek bo povečini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.

Biovreme: V soboto bo vremenska obremenitev popustila, v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.