Pahor preklic pogodbe o nakupu osemkolesnikov boxer označil kot tvegano odločitev

Maribor, 30. septembra - Preklic pogodbe o nakupu osemkolesnikov boxer je po oceni predsednika republike Boruta Pahorja tvegana odločitev z varnostnega, političnega in finančnega vidika. Vlada ob tem ne ponuja prepričljive alternative, je dejal na slovesnosti ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja.