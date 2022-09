Ministrstvo v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 30. septembra - Ministrstvo za izobraževanje je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o visokem šolstvu. Ključni cilj predloga je celovita ureditev javne službe v visokem šolstvu in statusnih razmerij med univerzo in njenimi članicami, v obeh primerih vezana na odločitve ustavnega sodišča. Rok za oddajo pripomb in predlogov je 14. oktober.