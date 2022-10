Projekt Hiše naših dedov povezuje arhitekturno dediščino Gorenjske

Mojstrana, 2. oktobra - Ljubljanski neprofitni zavod NaNovo se je lotil povezovanja javno dostopnih hiš, v katerih so bivali naši predniki. V projekt Hiše naših dedov so zaenkrat povezali 13 hiš na zgornjem Gorenjskem, ki prikazujejo bivanjsko okolje in način življenja generacij pred nami. Projekt so predstavili ta teden na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni.