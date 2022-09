Popoldne se začne stavka igralniških delavcev v Hitu

Nova Gorica, 30. septembra - Pogajanja Hitove uprave s predstavniki Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS), ki so trajala od torka, do danes niso prinesla rezultata. Zato se popoldne ob 17. uri začenja stavka, najprej v igralnici Drive-in v Vrtojbi, sledile pa naj bi ostale enote ob 18. uri, vse do 2. ure zjutraj, so sporočili iz Hita.