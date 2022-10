Skladba As It Was Harryja Stylesa že 15. tednov na vrhu ameriške lestvice

London, 2. oktobra - Skladba As It Was britanskega glasbenika Harryja Stylesa že 15. teden zapored kraljuje na vrhu Billboardove lestvice najbolj priljubljenih skladb v ZDA. S tem je postala najdlje obstoječa skladba britanskega glasbenika na prvem mestu lestvice in hkrati edina skladba posamičnega izvajalca, ki se je tako dolgo obdržala na lestvici.