Obeta se izid dopolnjenega albuma Davida Bowieja Hunky Dory

London, 3. oktobra - Ljubitelji glasbe legendarnega Davida Bowieja se bodo razveselili nove, dopolnjene izdaje njegovega četrtega albuma Hunky Dory. Ta bo v prenovljeni različici oz. v paketu, poimenovanem A Divine Symmetry: The Journey to Hunky Dory (Božanska simetrija: Potovanje k Hunky Dory), med drugim ponudil še vrsto neizdanih skladb in posnetkov v živo.