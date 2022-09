Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 30. septembra - Na ljubljanski borzi se tečaji najpomembnejših delnic danes večinoma gibljejo v pozitivnem območju ali ostajajo na mestu. V prvi kotaciji so se do okoli 11.30 pocenile le delnice NLB, in sicer za 1,11 odstotka. Na drugi strani so, po precejšnjih padcih v preteklih dneh, najbolj porasle delnice Petrola, ki so 2,52 odstotka nad gladino.