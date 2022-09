Na posvetu o integriteti kot temelju pravne države

Ljubljana, 30. septembra - Integriteta je eden od temeljev pravne države in demokratične družbe, so se strinjali sodelujoči na današnjem posvetu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Govorci so tudi poudarili pomen preventivnih aktivnosti KPK in napovedali, da se morda v prihodnje obeta tudi njena preobrazba v institucijo za krepitev integritete in transparentnosti.