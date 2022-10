V SNG Drama Ljubljana premierno Pasji sin

Ljubljana, 1. oktobra - Letošnjo sezono Velikega odra bodo v ljubljanski Drami pričeli s krstno uprizoritvijo satire Pasji sin s podnaslovom Do koder te pusti veriga. Avtorja predstave Arpad Schilling, ki je bil tudi režiser, in Eva Zabezsinszkij naslavljata travmatično življenje spletnih čistilcev in se z umetniško intervencijo upirata manipulaciji oblasti z mediji.