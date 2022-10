Tedenski pregled - Slovenija od 30. 9. do 6. 10.

Ljubljana, 7. oktobra - Slovenija je obsodila priključitev štirih ukrajinskih regij Rusiji, a izrazila zadržanost do vstopa Ukrajine v zvezo Nato. Nadaljuje se sprejemanje ukrepov v boju proti draginji. Za predsedniški položaj se bo potegovalo sedem kandidatk in kandidatov, SDS pa je zbrala dovolj podpisov pod vsako od treh predlaganih zakonodajnih referendumskih pobud.

PETEK, 30. september

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je odločno obsodil priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje k Rusiji. Zapisal je, da je ta poteza v nasprotju s temeljnimi načeli Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava. Enotna in močna podpora mednarodne skupnosti Ukrajini je po njegovem mnenju ključnega pomena.

BRUSELJ - Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, so dosegli politični dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo. Ti med drugim vključujejo obvezno zmanjšanje porabe elektrike in omejitev prihodkov energetskih podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina. Zelo hitro bi lahko sledili nadaljnji ukrepi, ki bodo naslovili plinske trge, je povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

LJUBLJANA - Slovenija je tik pred tem, da si zagotovi zemeljski plin iz Alžirije, je po zasedanju ministrov za energetiko dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Pregled stanja v Geoplinu po njegovih besedah ne vpliva na tempo sklepanja dogovora z alžirskim dobaviteljem plina, Slovenija pa se dogovarja za obisk v Alžiriji. Ljubljana naj bi kmalu podpisala tudi solidarnostni sporazum o oskrbi s plinom s Hrvaško.

LJUBLJANA - V Sloveniji je po ugotovitvah državnega statističnega urada septembra inflacija na letni ravni znašala deset odstotkov, kar je odstotno točko manj kot avgusta. K rasti cen so največ prispevale višje cene hrane. Na mesečni ravni so zabeležili 0,9-odstotno deflacijo, na kar je najbolj vplivala pocenitev elektrike, ki je posledica vladne regulacije cen.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj je v drugem četrtletju znašal 546 milijonov evrov oziroma 3,6 odstotka BDP, so izračunali na državnem statističnem uradu.

LJUBLJANA - V uradnem listu je bil 29. 9. objavljen ukaz predsednika Boruta Pahorja o odpoklicu slovenskega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Odpoklic je prejšnji teden sprožil številne polemike v slovenskem političnem prostoru kot tudi interpelacijo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, ki jo je vložila SDS.

NOVA GORICA - V novogoriških igralnicah družbe Hit se je začela stavka. Sindikat igralniških delavcev Slovenije se z upravo družbe Hit ni uspel uskladiti glede vseh stavkovnih zahtev. Pogajanja se nadaljujejo, do izpolnitve zahteva pa bodo stavko izvajali ob koncih tedna.

LJUBLJANA - Uroš Zupan je s knjigo Znamenja v kroženju dobitnik Rožančeve nagrade za najboljšo esejistično zbirko leta. Častno nagrado, ki jo je Kulturno društvo Marjan Rožanc podelilo prvič, je prejela Manca Košir.

LJUBLJANA - V prvem krogu predsedniških volitev bi po anketi Ninamedie za tednik Mladina največ, 27,3 odstotka, glasov dobil Anže Logar. Sledita Nataša Pirc Musar s 23,3 odstotka in Milan Brglez z 18,9 odstotka.

MARIBOR - Mladoletnik je v mestni četrti Magdalena z neznanim ostrim predmetom hudo poškodoval vrstnika, ker mu ta ni želel izročiti svojega mobilnega telefona. Domnevni storilec je pobegnil s kraja dogodka, kasneje pa se je v spremstvu staršev zglasil na policiji. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor.

SOBOTA, 1. oktober

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško se je začel 32-dnevni remont. Po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja so nuklearko zaustavili in izklopili iz omrežja. To bo hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, z njim pa bodo omogočili podaljšanje delovanja nuklearke za 20 let. Za remont bo Gen energija, ki je lastnik nuklearke, odštela 90 do 100 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je v pogovoru za Dnevnikov Objektiv dejal, da si bo vlada v strateških energetskih družbah zagotovo želela večji vpliv države - ali lastniško ali upravljalsko, se bo še videlo. Med drugim je dejal, da ne bi bilo nič narobe, če bi bil tudi Petrol v večjem deležu v državni lasti.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ustanovil strateški svet, ki bo pripravil predlog okvirnih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema, med drugim na področju digitalizacije in financiranja zdravstva. Prva izhodišča pričakujejo do konca leta.

LJUBLJANA - Nadzorni svet Pošte Slovenije je objavil javni za razpis za generalnega direktorja družbe, ki bo na tem položaju zamenjal razrešenega Tomaža Kokota.

LJUBLJANA - Na predsedniških volitvah bi po raziskavi Ninamedie, ki jo je objavil Dnevnik, največ glasov dobili poslanec SDS Anže Logar (28,2 odstotka), odvetnica Nataša Pirc Musar (23,6 odstotka) in evropski poslanec Milan Brglez (18,9 odstotka).

BEOGRAD - Na mednarodnem gledališkem festivalu Bitef je predstava Solo v režiji Nine Rajić Kranjac ter produkciji Nove pošte, SMG in Maske Ljubljana prejela grand prix Mire Trailović za najboljšo predstavo.

NEDELJA, 2. oktober

LIBELIČE - Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti ob 100. obletnici priključitve Libelič k matični domovini poudaril, da na kraj Libeliče in njegove ljudi niso ponosni samo Korošci, ampak vsa Slovenija. Številne zbrane so nagovorili tudi minister Aleksander Jevšek, do nedavnega županja občine Dravograd Marijana Cigala in predsednik krajevne skupnosti Libeliče Jože Pšeničnik.

LIBELIČE - Predsednik republike Borut Pahor je ob robu slovesnosti v Libeličah kot zloveščo označil napoved ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo napad na štiri nelegitimno in nelegalno Rusiji priključene ukrajinske pokrajine razumel hkrati kot napad na Rusko federacijo in bo zavoljo tega opravičeval obrambo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno z jedrskim orožjem. Tega ne smemo podcenjevati, je menil Pahor.

TEHARJE - V spominskem parku Teharje je potekala obletna sveta maša za teharske žrtve. Spregovoril je tudi predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin, ki je dejal, da teharski zločin ni premagan.

LJUBLJANA - Med kandidati za predsednika republike so po anketi Valicona za RTVS na prvih treh mestih poslanec SDS Anže Logar (21,5 odstotka), odvetnica Nataša Pirc Musar (19,7 odstotka) in evropski poslanec Milan Brglez (12,1 odstotka).

LJUBLJANA - V Ljubljani so ustanovili sindikat za ustvarjalnost in kulturo Zasuk. Združeval bo delavke in delavce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, ki večinoma delujejo kot zunanji izvajalci javnih zavodov, nevladnih organizacij in podjetij.

ZAGREB - Kolesar Matej Mohorič je z osvojenim drugim mestom v zadnji etapi postal skupni zmagovalec kolesarske dirke po Hrvaški.

PONEDELJEK, 3. oktober

LJUBLJANA/BRUSELJ - Ministrstvo za zunanje zadeve je na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ejvazova in izrazilo ogorčenost nad nezakonito priključitvijo ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje k Rusiji. Za podobno potezo se je v koordinirani akciji odločilo tudi več drugih držav članic EU.

MARIBOR - Premier Robert Golob je obiskal Dravske elektrarne Maribor, kjer se je z vodstvom družbe med drugim pogovarjal o načrtovanih investicijah in si ogledal tamkajšnji center vodenja.

LJUBLJANA - Košarica najcenejših živil je bila ob drugem popisu cen 13,5 odstotka cenejša kot ob prvem, posamezne skupine živil so se v povprečju pocenile za sedem odstotkov.

CELJE - Okrožno sodišče je General Electricu (GE) naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni v povezavi s preplačilom investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj, potem ko so septembra s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju odgovornosti. GE, ki je pravni naslednik Alstoma, bo plačal tudi sodne stroške v višini 50.000 evrov.

LJUBLJANA - Na višješolskih in visokošolskih zavodih se je začelo novo študijsko leto, tokrat v živo s tradicionalnimi dobrodošlicami univerz in študentskih organizacij.

LJUBLJANA - Začel se je teden otroka, ki ga je pospremilo več prireditev.

LJUBLJANA/MARIBOR - Ljubljanski župan Zoran Janković želi poleg zmage na novembrskih volitvah dobiti tudi večino v mestnem svetu. Gibanje Svoboda je ob obisku premiera Roberta Goloba v Mariboru predstavilo Vojka Flisa kot svojega kandidata za župana Mestne občine Maribor.

LJUBLJANA - Sklad Alfi je dobil dovoljenje agencije za varstvo konkurence za prevzem družbe Merkur nepremičnine. Alfi je Merkur nepremičnine kupil od DUTB, je pa tudi lastnik Merkurja trgovina, ki ga je za 50 milijonov evrov aprila kupil od ameriškega sklada HPS Investment Partners.

LJUBLJANA - Sindikat kmetov Slovenije je zaradi vprašljive kakovosti in nedostopnosti na vseh prodajnih mestih izrazil pomisleke do predlagane uporabe obarvanega goriva za pogon kmetijske mehanizacije in oprostitve plačila trošarine. Kmetje se zavzemajo za znižano plačilo goriva prek debetne kartice.

BERLIN - Večkrat nagrajeni kratki animirano-dokumentarni film režiserke Urške Djukić Babičino seksualno življenje je bil na festivalu animiranega filma FAB v Berlinu razglašen za najboljši film.

RIM - Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je na kongresu Mednarodnega združenja športnih novinarjev potrdil, da bo prihodnje leto spet kandidiral za prvega moža evropskega nogometa in da bo verjetno edini kandidat. Volilni kongres Uefe bo 5. 4. 2023 v Lizboni.

TOREK, 4. oktober

LJUBLJANA - DZ je sprejel spremembe družinskega zakonika, s katerimi je udejanjil vsebino julija objavljene odločbe ustavnega sodišča o izenačitvi pravic istospolnih parov. Spremembe določajo, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Novosti istospolnima partnerjema v partnerski zvezi omogočajo, da posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Opozicijski SDS in NSi sta glasovali proti.

VITANJE - Zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila zadržanost do vstopa Ukrajine v zvezo Nato. Kot razlog je navedla velika varnostna tveganja. Če bi se zveza Nato odločala o sprejemu Ukrajine v članstvo, je to lahko jasna napoved začetka vojne, je dejala in napovedala pogovore v domači politiki, kam vodijo takšne razmere. Poslanska skupina SDS je predlagala sklic seje odbora DZ za zunanjo politiko.

LJUBLJANA - Banka Slovenije je ob pričakovanem poslabšanju gospodarskih razmer in vztrajanju inflacije na visoki ravni opozorila, da so sistemska tveganja za finančno stabilnost povečana. Med največjimi tveganji je viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer izpostavila makroekonomsko, kreditno in obrestno tveganje ter tveganja, povezana s trgom nepremičnin. Slovenski finančni sistem je po oceni centralne banke stabilen.

LUXEMBORURG - Finančni minister Klemen Boštjančič je na zasedanju finančnih ministrov EU predstavil pismo, v katerem Slovenija predlaga ukrepe za regulacijo evropskih energetskih trgov. Izrazil je skrb glede naraščajočih cen energentov in ekstremnega nihanja cen na trgu izvedenih finančnih instrumentov, ki predstavlja likvidnostne težave za energetska podjetja.

LJUBLJANA - DZ je sklenil, da predlog sprememb zakona o poslancih, s katerim so državni svetniki predlagali odpravo nezdružljivosti poslanske in županske funkcije, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija je izžrebala vrstni red predsedniških kandidatov, ki se bodo na oktobrskih volitvah potegovali za mesto predsednika republike: 1. Milan Brglez, 2. Anže Logar, 3. Janez Cigler Kralj, 4. Miha Kordiš, 5. Nataša Pirc Musar, 6. Vladimir Prebilič in 7. Sabina Senčar. Gregor Bezenšek, ki je kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev prvi vložil kandidaturo, je od nje 3. 10. odstopil, med drugim zaradi pritiskov in groženj.

LJUBLJANA - Na kongresu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so za predsednico zveze za petletni mandat vnovič izvolili Lidijo Jerkič. Med ključnimi prioritetami je izpostavila nove oblike dela, plače ter varnost in zdravje pri delu.

LJUBLJANA - Štiriletni mandat predsednika uprave Telekoma Slovenije je nastopil Boštjan Košak, ki ga je dan prej potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije. Na položaju je nasledil Cvetka Sršena, ki se je v začetku septembra dogovoril o prenehanju mandata.

LJUBLJANA - Člani sveta Onkološkega inštituta so za generalnega direktorja izbrali zdajšnjega v.d. Andraža Jaklja, odločitev mora potrditi še vlada.

LJUBLJANA - V Cukrarni se je začel festival Indigo z naslovom Sadovi jeze. Sodelovala bodo domača in mednarodna imena iz sveta umetnosti, oblikovanja, glasbe, založništva, kulture in filozofije.

SREDA, 5. oktober

LJUBLJANA - Slovenija je septembra zabeležila najnižjo stopnjo brezposelnosti od osamosvojitve junija 1991. Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec septembra registriranih 52.043 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot avgusta in 21,3 odstotka manj kot septembra lani. Direktor zavoda Mitja Bobnar je opozoril, da prihodnost ne bo tako svetla. Konec leta pričakujejo nekaj čez 60.000 brezposelnih, ob zaostritvi razmer zaradi podražitev energentov in drugih dobrin pa bi bil lahko skok mnogo večji.

LJUBLJANA - Vlada in sindikati zdravstva in socialnega varstva so nadaljevali pogajanja. Na mizi so imeli vladna izhodišča za ureditev plačnih razmerij, a brez zdravnikov in zobozdravnikov. Zahtevali so, da so z njimi seznanjeni pred nadaljevanjem pogajanj. Vlada jih je najprej poslala Fidesu, nato jih bo še drugim sindikatom.

LJUBLJANA - Potem ko so sindikati javnega sektorja javno izrazili nasprotovanje določilu v parafiranem plačnem dogovoru z vlado, ki omenja možnost odprave omejitve za najvišji plačni razred, je ministrica Sanja Ajanović Hovnik v odzivu poudarila, da je bilo "v preteklih dneh preveč mrcvarjenja resnice" o vsebini dogovora. Očitki sindikatov o netransparentnosti vlade pri nameri odprave plačnega stropa jo presenečajo.

LJUBLJANA - Državni proračun je v devetih mesecih po začasnih podatkih zabeležil 324 milijonov evrov primanjkljaja. To je okoli osem milijonov evrov manj, kot kažejo zadnji podatki za osemmesečno obdobje. Fiskalni svet vztraja, da je bil že osnovni proračun nerealno načrtovan, rebalans pa tega ni popravil.

LJUBLJANA - Potem ko je v preteklih dneh med predstavniki slovenskih smučišč veliko prahu dvignila izjava infrastrukturnega ministra Bojana Kumra o možnosti zaprtja smučišč v luči reševanja energetske krize, so zagotovili, da bodo smučišča navkljub izzivom visokih cen energentov prihajajočo zimo obratovala normalno, bodo pa višje cene vozovnic.

LJUBLJANA - Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, ki ga je vlada poslala v potrditev Evropski komisiji, je po besedah kmetijske ministrice Irene Šinko približek najboljšega sodelovanja z vsemi deležniki. Tako se je odzvala na nekatere kritike, da načrt ni usklajen s tistimi, ki ga bodo udejanjali.

LJUBLJANA - Ob svetovnem dnevu učiteljev so podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva. Tokrat so podelili vseh 11 možnih nagrad, od tega pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke.

LJUBLJANA - Predstavniki filmske in avdiovizualne dejavnosti so izrazili nezadovoljstvo nad novim proračunom za leto 2023, ki bo filmu po napovedih ministrstva prinesel dobrih 3,5 milijona več sredstev. Po njihovih izračunih je številka nižja in v skupnem še vedno nezadostna za ureditev sektorja.

CELJE - Na okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok za nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Krivdo je zanikal. Narok je bil razpisan tudi za predsednika SDS Janeza Janšo, ki se ga ni udeležil, a je podal ugovor na obtožnico. V zadevi, ki bo zastarala med 2025 in 2026, tožilstvo Janši očita, da je leta 1992 kupil sporno parcelo v Trenti in jo leta 2005 prodal podjetju Eurogradnje za 131.000 evrov, to pa kasneje Imosu, od katerega je Janša nato za 236.000 evrov kupil stanovanje v Ljubljani, pri čemer naj bi šlo za zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem.

LJUBLJANA - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je letošnjo nagrado platinasti svinčnik namenila Maji Simoneti ter Leni in Tomažu Krušcu. Zlati svinčnik za odlično izvedbo je komisija namenila Galeriji Cukrarna, Vrtcu Pedenjped - enoti Učenjak, Hiši MM in Hiši Podvrh.

LJUBLJANA - Začel se je mednarodni festival stripa Tinta, ki slavi bogastvo izrazov sodobne stripovske ustvarjalnosti ter predstavlja odlične domače in mednarodne stripovske umetnike in umetnice.

MARIBOR - Nogometni zvezdnik Josip Iličić je uradno postal nogometaš Maribora. Nekdanji dolgoletni član Atalante, Fiorentine in Palerma v italijanskem državnem prvenstvu je podpisal triletno pogodbo.

ČETRTEK, 6. oktober

PRAGA - Voditelji 44 evropskih držav, med njimi premier Robert Golob, so se sestali na prvem zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS). Golob se je ob robu srečal z ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom. Strinjala sta se, da je morda svet z rusko priključitvijo ukrajinskih ozemelj na točki preloma.

PRAGA - Po mnenju premiera Roberta Goloba gredo predlogi Evropske komisije glede omejevanja cen plina v pravo smer. Ena od osrednjih tem srečanja EPS je bila energetika, poleg miru in varnosti, podnebja in gospodarskih razmer. Z objavo v uradnem listu EU je začel veljati osmi sveženj sankcij proti Rusiji, ki vključuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto in širi seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije.

VALLETTA - Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil srečanja voditeljev držav članic skupine Arraiolos. O prošnji Kijeva za v Natu je dejal, da "ima Ukrajina vso pravico, da sama izbere svojo zunanjo in varnostno politiko", zavezništvo pa da mora imeti odprta vrata.

LJUBLJANA - SDS je do izteka 35-dnevnega roka, torej do 5. 10., zbrala po več kot 52.000 podpisov za razpis vsakega od treh zakonodajnih referendumov: o predlogu sprememb zakona o vladi, predlogu novele zakona o RTVS in predlogu sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, katerih pobudnica je bila. Datum izvedbe referendumov bo sprejel DZ.

LJUBLJANA - Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu lastnega predloga novele zakona o dohodnini, s katero bi zvišali olajšave za vzdrževane družinske člane, pa so vložili poslanci NSi. S tem so dodatno zamaknili možnost sprejetja vladnega predloga novele zakona o dohodnini, ki naj bi začela veljati z začetkom leta 2023. O predlogu za posvetovalni referendum bo DZ predvidoma odločal novembra.

LJUBLJANA - DZ je podprl vladni predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša zamrznitev cen šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih ter bivanja v študentskih domovih. Zakon bo veljal od 1. 9., razliko med stroški in staršem zaračunano ceno malice pa bo krila država, za kar bo letos namenila štiri, prihodnje leto pa 14 milijonov evrov.

LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Novela prinaša podvojitev sredstev pomoči s 40 milijonov evrov na 86 milijonov. Z novelo zakona se krog upravičencev do pomoči širi na kmetijstvo in ribištvo, zasebna društva in zavode ter gospodarska interesna združenja, zbornice in sindikate. Na podlagi sprejete novele se zvišuje delež povrnjenih upravičenih stroškov za podjetja s 30 na 50 odstotkov.

LJUBLJANA - Vlada, ki je pred dobrim tednom napovedala možnost nacionalizacije Geoplina, je ob seznanitvi z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji Geoplina pozvala SDH, naj podrobno prouči razmere v tej družbi in vladi predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina, vključno z dokapitalizacijo, ki bo predvidoma presegla 200 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Posebni poročevalec ZN za človekove pravice in okolje David R. Boyd je ob koncu enotedenskega obiska v Sloveniji poudaril, da so bivanjske razmere v romskem naselju Dobruška vas in težave z vodo v Anhovem dve od vrste problematičnih točk. Opozoril je še, da je bilo lani v Sloveniji plačanih več kot 1,45 milijarde evrov okoljskih davkov, investicije v varstvo okolja pa dosegajo le 0,3 odstotka BDP.

LJUBLJANA - Vlada je dala soglasje k imenovanju Branka Gabrovca za generalnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje za petletni mandat.

LJUBLJANA - Vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Darka Buta in na njegovo mesto kot v. d. imenovala Leona Behina, ki bo funkcijo nastopil 8. 10.

KOPER - Cariniki v koprskem pristanišču so v začetku septembra razkrili, da je del tovora, ki je prišel s Kitajske in bil namenjen na Nizozemsko, vseboval 1,5 tone sestavine benzil metil keton, ki se ga uporablja za izdelavo prepovedane droge amfetamin.

LJUBLJANA - S podelitvijo nagrad za oblikovanje v Mestni hiši se je začel Mesec oblikovanja. Ob 20. obletnici ga bodo pospremili številni dogodki, ki bodo izpostavili vrhunce oblikovanja v Sloveniji in regiji.

LJUBLJANA - Začel se je mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Desetdnevni festival je uvedla skupinska razstava z naslovom Jug v nas na treh lokacijah.