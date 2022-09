Ljubljanska pro bono ambulanta deluje že 20 let

Ljubljana, 30. septembra - Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi ulici v Ljubljani, t. i. pro bono ambulanta, obeležuje 20 let delovanja. V ambulanti so od začetka delovanja registrirali okoli 1.000 oseb, prostovoljci pa tam na leto opravijo povprečno 1.600 ur prostovoljnega dela, so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana.