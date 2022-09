Vodstvo UKC Maribor svetu zavoda zagotovilo, da je problematika prevoza pokojnih bolnikov urejena

Maribor, 29. septembra - Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je članom sveta zavoda na današnji seji zagotovilo, da je problematika prevoza pokojnih bolnikov, o kateri so zadnje dni poročali nekateri mediji, urejena. Za pomoč obdukcijskim pomočnikom, ki jih je premalo, so se do popolnitve delovnih mest dogovorili z medicinskimi sestrami.