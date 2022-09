Digitalna zasvojenost lahko sproži tudi nasilno vedenje

Nova Gorica, 29. septembra - Digitalne zasvojenosti je v naši družbi vse več, veliko je tudi prikrite. Na današnji konferenci Zavoda Pelikan - Karitas in Skupnost srečanje v Novi Gorici, so opozorili na pasti in možna ukrepanja ob digitalni zasvojenosti med mladimi. Digitalna zasvojenost lahko sproži tudi nasilje, so opozorili sodelujoči na simpoziju.