V prometni nesreči na štajerski avtocesti se je raztresel tovor

Nastal je daljši zastoj do Domžal in na regionalni cesti. Na prometnoinformacijskem centru poročajo, da je možen obvoz za osebna vozila čez Tuhinjsko dolino ali po cesti Krtina-Moravče-Izlake-Trojane.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, priporočajo obvoz po vzporednih cestah, voznike pa pozivajo k strpni vožnji, naj hitrost prilagodijo razmeram in naj upoštevajo navodila policistov in Darsa.

Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznika osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču zaneslo in je trčil v odbojno ograjo ter obstal na sredini avtoceste. Za njim je pripeljal voznik tovornega vozila, ki se je trčenju v stoječe vozilo skušal izogniti in je odvil ostro desno. Med vozili je prišlo do manjšega trčenja, tovorno vozilo s priklopnikom pa je trčilo še v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok.

Iz tovornega vozila se je pri tem raztresel tovor. Šlo naj bi za mesne izdelke. V nesreči nobeden izmed udeležencev ni bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda na vozilih in cestnih objektih ter tovoru. Policisti so kraj zavarovali ter opravili ogled. Zoper voznika osebnega vozila vodijo postopek o prekršku. Na kraju posredujejo tudi druge pristojne službe, ki bodo poskrbele za odstranitev ovir in razsutega tovora.